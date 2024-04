La Roma non proverà ad acquistare Huijsen

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Il giovane, proprio nel giorno del suo 19° compleanno, si è trovato al centro dell'attenzione per un errore grossolano durante la partita contro l'Udinese, che ha portato allo svantaggio temporaneo prima del pareggio di Lukaku e della sospensione per il casoQuesto errore, sebbene non sia stato l'unico della partita, ha convintoa relegarlo in panchina nella ripresa, ripetendo quanto già avvenuto a Firenze e Frosinone. Il tecnico aveva dichiarato prima della partita che alcuni giocatori erano "sotto esame", tra cui proprio, il quale ha mostrato un approccio errato alla gara.La discesa del giovane juventino è cominciata lentamente, segnata dal rigore procurato nel derby di Coppa Italia, ma parzialmente attenuata dalla sua prestazione a Frosinone, che aveva suscitato polemiche per l'esultanza eccessiva. Nonostante la stima iniziale di Mourinho ("Sarà uno dei migliori del mondo") e di De Rossi poi ("Gli chiederemo i biglietti per le finali di Champions"), la Roma ha da tempo rinunciato a trattare con la Juventus per un eventuale rinnovo del prestito o il suo riscatto.Il ragazzo è arrivato a gennaio nella capitale dopo aver lasciato sull'altare il Frosinone. La formula adottata è stata quella del prestito secco, con cifre che variavano in base alle presenze in campo del difensoreAttualmente, nessuno a Trigoria sarebbe disposto a pagare quella cifra, soprattutto dopo l'errore commesso contro l'Udinese.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!