Juventus, Hojbjerg cambia agente: la mossa

Pierre-Emilelancia segnali all'Italia. Stando ai colleghi di Calciomercato.com, è tutt'altro che casuale la scelta del centrocampista deldi affidare i propri interessi all'agente Lucadella USG Italy, dopo che nella scorsa finestra di mercato aveva deciso di cambiare aria aprendo proprio a un trasferimento nel Bel Paese. Su di lui, che gli Spurs non hanno voluto lasciar partire valutandolo sui 35 milioni di euro, c'erano, entrambe opzioni che possono tornare presto di attualità.Per quanto riguarda i bianconeri, a gennaio il danese era stato una richiesta precisa di Massimiliano, ma poi il mercato alla Continassa ha preso una piega diversa. Nei prossimi mesi, quindi, tutto dipenderà dalla permanenza o meno in panchina del tecnico livornese, la cui conferma ora sembra più improbabile. Resta vivo l'interesse del Napoli, una pista che si potrebbe riaprire. Situazione dunque da monitorare.