Lasi trova al centro di una frenetica attività sul mercato in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rafforzare il proprio reparto difensivo., difensore spagnolo classe 1995 attualmente in forza all'Atletico Madrid, rappresenta una delle principali opzioni sul tavolo dei bianconeri. Tuttavia, non è l'unica squadra interessata al giocatore, con l'Inter che sta facendo valutazioni simili.Secondo le ultime notizie provenienti da Calciomercato.com, Hermoso ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l'Atletico Madrid, aprendo così le porte a un possibile trasferimento. Questa situazione ha generato un'ampia attenzione da parte dei club interessati, compresa la Juventus, che ha mosso i primi passi ma deve ancora concludere l'affare.Per il direttore sportivo Giuntoli, Hermoso rappresenta un'opportunità importante sul mercato, data la sua combinazione di costo accessibile, qualità e esperienza a livello internazionale. Tuttavia, la Juventus deve accelerare i tempi per evitare che il difensore spagnolo firmi con altre squadre, come ad esempio l'Aston Villa, che potrebbe offrire un'alternativa interessante per il giocatore.