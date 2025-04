CM - Hancko alla Juventus, trattativa ferma: cosa sta succedendo

AFP via Getty Images



Hancko-Juventus: le ultime

A gennaio la Juventus aveva provato ad anticipare l'acquisto di David Hancko, trovando il muro del Feyenoord. Il difensore era l'obiettivo numero uno dei bianconeri per l'estate ed è ancora nella lista anche se le ultime vicende hanno rallentato tutto. Da considerare anche la concorrenza per il giocatore, che lascerà il Feyenoord in estate ma ancora non sa per quale destinazione.Fino a qualche settimana fa alla Continassa erano sicuri che Hancko sarebbe diventato juventino a giugno, scrive calciomercato.com." Gli 007 della Vecchia Signora si sono mossi per diverso tempo sulle tracce dello slovacco, Giuntoli lo stima già dagli anni di Napoli e lo ritiene un rinforzo ideale per la difesa del futuro. David resta in cima alla lista del direttore sportivo bianconero ma i recenti problemi interni, con l’esonero di Thiago Motta, non hanno permesso all’ex direttore sportivo del Napoli di definire in ogni dettaglio".

Ecco perché adesso la Juve dovrà fare i conti anche con la concorrenza; l’ex Fiorentina ha richieste in Premier League e in Bundesliga dove il Bayer Leverkusen ha già avviato i primi contatti per soddisfare la richiesta di un difensore centrale forte fisicamente e di livello alto avanzata da Xabi Alonso.