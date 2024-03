SFIDA ALL'INTER

Siamo entrati nel vivo della sosta per le nazionali, che ha già regalato i primi verdetti per alcune squadre. Nella giornata di ieri ha giocato anche l'Islanda, che ha annientato Israele per 4-1 e fa un passo in avanti verso la qualificazione ai prossimi Europei. A trascinare gli islandesi ci ha pensato il talento del Genoa, autore di una tripletta che conferma le sue qualità. Doti che abbiamo imparato ad ammirare nel nostro campionato e da qualche mese lo sta facendo con forte interesse ancheQui però bisogna fare i conti consembra essere in leggero vantaggio rispetto alla concorrenza, ma molto dipenderà dalal volotnà del giocatore. Nella sessione di gennaio il club ligure aveva rifiutato un'offerta di 25 milioni di euro dalla Fiorentina e difficilmente lo lascerà partire per una cifra inferiore aiGià, perchè se due mesi fa le richieste erano di almeno 30 milioni, le prestazioni delle ultime uscite, compresa quella di ieri, possono far lievitare ulteriormente il prezzo.