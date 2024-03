IL MESSAGGIO



IL GENOA FISSA IL PREZZO

In casasi sta preparando il prossimo impegno di campionato in programma contro il, con la squadra di Allegri che ha come unico imperativo quello di vincere. Sarà anche una grande occasione per osservare da vicino uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora. Il riferimento va ad Albert, che da tempo è finito nella lista di Giuntoli e Manna.E' chiaro che bisogna però superare diversi ostacoli e la volontà del giocatore sarà fondamentale in questa eventuale trattativa. L'islandese non rimane estraneo ai fatti e fa una sorta di occhiolino alla Vecchia Signora:Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro diKoopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore".Nel caso in cui questo ostacolo venga abbattuto, bisogna abbattere anche le richieste del club ligure. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti,di euro per iniziare a discutere un eventuale trasferimento. Liquidità che i bianconeri possono ricavare dagli introiti derivanti dalla partecipazione al Mondiale per club e dunque, sognare è lecito.