Koopmeiners si candida a diventare un uomo mercato nella prossima estate. Giuntoli stravede per l’ex Az Alkmaar e lo vorrebbe portare alla Juventus. Qualche contatto è già andato in scena sia con l’Atalanta che con il giocatore, il club bianconero è consapevole che dovrà lavorare bene sul mercato in uscita per tentare di aprire una trattativa con la Dea, riferisce calciomercato.com. La scorsa estate l’Atalanta aveva avuto la forza di rispedire al mittente un’offerta faraonica del Napoli per Koopmeiners: 48 milioni sull’unghia. Privare Gasperini del suo giocatore più forte a pochi giorni dalla fine del mercato sarebbe stato visto come una sorta di tradimento al tecnico. La famiglia Percassi era altresì convinta che il valore di Teun sarebbe destinato a salire ancora, inesorabilmente.