Il primo vero mercato targato Cristianoha finalmente preso il via, dopo una prima sessione all'insegna del consolidamento e dell'analisi approfondita. Questo gennaio è trascorso con la Juventus comunque in primo piano, oscillando tra continuità e cambiamento. Ecco dunque i primi colpi della Juventus sotto la guida di Giuntoli e del responsabile della prima squadra, Giovanni Manna, tutti orientati verso il futuro. Questo potrebbe essere solo un assaggio di ciò che accadrà in estate, con la Juventus che sembra essere sul punto di intraprendere un percorso di rinnovamento e di investimento sui talenti emergenti. I tifosi possono quindi guardare al futuro con speranza e aspettarsi ulteriori movimenti importanti nella finestra di trasferimento estiva. Ne scrive Calciomercato.com.