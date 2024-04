sembra soddisfatto del lavoro svolto da Massimilianoalla guida della, almeno stando a quanto dichiarato recentemente: "Siamo felici di Allegri e del suo eccellente lavoro. Alla fine della stagione, valuteremo insieme il futuro. Attualmente c'è un contratto in essere, quindi non è necessario un rinnovo per continuare". Tuttavia, i colloqui con Thiago Motta sono stati effettivi, e le parole del direttore sportivo bianconero sono strettamente legate ai 20 milioni lordi in gioco in caso di separazione dall'allenatore livornese e dal suo staff. Si tratta di una questione economica e di fiducia, ma la decisione dovrà essere presa al più presto.