CM - Giacomo Gabbiani nel mirino della Juventus: di chi si tratta

Gabbiani-Juventus, il nome nuovo sul mercato

Un attaccante italiano classe 2006 potrebbe scatenare a breve un derby d'Italia sul mercato. Si tratta di, protagonista assoluto con la Primavera della Cremonese, con cui nella stagione appena passata ha realizzato 29 reti in 38 presenze. Numeri da centravanti puro, che gli sono valsi la chiamata in Prima squadra. Il debutto in Serie B è arrivato lo scorso 13 maggio, quando è subentrato nel finale del match perso 2-1 contro il Pisa, segnando un traguardo importante nel suo percorso di crescita.Le sue prestazioni, come anticipato, non sono sfuggite alle big italiane, e in particolare a Inter eche ne stanno monitorando da vicino l'evoluzione, come riferito da Calciomercato.com: il ragazzo è considerato uno dei migliori prospetti offensivi della sua generazione. Forza fisica, senso del goal e movimenti intelligenti in area sono le doti che lo rendono appetibile in chiave futura. Il nome di Gabbiani, insomma, è sul taccuino dei dirigenti bianconeri: se ne saprà sicuramente di più nelle prossime settimane, quando il calciomercato entrerà nel vivo.