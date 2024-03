La partita del Genoa contro la Juventus sarà ancora più difficile per l'emergenza sugli esterni. Contro i bianconeri Gilardino dovrà infatti rinunciare certamente apedina inamovibile nel suo scacchiere tattico ma indisponibile per squalifica nella trasferta torinese. Gara a cui non dovrebbe prendere parte neppure lo spagnolo Aaron Martin, già assente contro il Monza a causa di un problema muscolarepronto a rientrare in gruppo dopo diverse settimane di riposo forzato. A questo punto l'unico laterale di ruolo certo di una maglia contro i bianconeri appare Deje Spence. Non è tuttavia da escludere la possibilità che Gilardino decida di cambiare modulo tattico, passando dal canonico 352 ad una difesa a quattro che gli consenta di gestire al meglio i giocatori a sua disposizione. Lo scrive calciomercato.com.