CM - Gatti si aspettava un riconoscimento dalla Juventus: cosa succede per il futuro

Getty Images

Gatti-Juventus: la situazione tra contratto e futuro

Federicodopo una stagione da protagonista ed essere praticamente sceso sempre in campo si è dovuto fermare per l'infortunio subito indopo il colpo di Pinamonti. Uno stop di diverse settimane per il difensore italiano che sta lavorando per rientrare da maggio in avanti. Gatti è senza dubbio tra i giocatori più cresciuti e che hanno fatto meglio in stagione anche se il rinnovo di contratto che era stato programmato da tempo non è ancora arrivato.Gatti ha un contratto lungo, fino al 2028, ma, riferisce calciomercato.com,(attualmente guadagna attorno a 1,5 milioni). In realtà, si legge, la trattativa con il suo agente ha subito un rallentamento importante che può rimescolare le carte per il futuro.

Quanto costa Gatti

Non è un mistero che Gatti sia nella lista de, che ci ha lavorato insieme alla Juventus. Il difensore con un’offerta da 30 milioni avrebbe il via libera dal club bianconero per trasferirsi. Valutazione quindi importante da parte della Juve.