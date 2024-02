Juventus, la proposta di rinnovo ad Allegri

In casa Juve a tenere banco continua ad essere il futuro di; e così sarà fino a quando le parti non si incontreranno per chiarire la situazione. Perché se da una parte il mondo bianconero, inteso come proprietà e John Elkann in particolar modo, ritiene che sia ancora Max l'uomo più giusto su cui puntare, Cristiano Giuntoli deve programmare la prossima stagione e il nome dell'allenatore su cui puntare (QUI LE ULTIME NOTIZIE SU THIAGO MOTTA) non può essere più accompagnato da asterischi o punti interrogativi. Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025 e nessuno alla Continassa vuole iniziare la stagione con l'allenatore in scadenza; ecco perché voltare pagina è un ipotesi.Lasi prepara quindi all'offerta da presentare ad Allegri nelle prossime settimane, forse già durante la sosta di marzo o al più tardi una volta certificata la partecipazione alla Champions League. Sarà il momento decisivo, in cui il tecnico potrò sciogliere i dubbi e confrontarsi direttamente con la società. Il club, scrive calciomercato.com, gli proporrà con ogni probabilità un contratto tutto nuovo: più lungo di una o anche due stagioni, ma con un ingaggio diluito nel tempo e sensibilmente meno impattante sul singolo esercizio rispetto a oggi con quello stipendio da circa 9 milioni netti annui bonus inclusi.