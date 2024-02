Moise Kean è vicino a rientrare in campo dopo l'infortunio alla tibia. A fine stagione poi sarà tempo di parlare di futuro. Anche per lui si prevede un copione piuttosto noto dalle parti della Continassa: contratto in scadenza al 30 giugno 2025, senza rinnovo sarà cessione. Quello stesso rinnovo che la dirigenza bianconera gli aveva proposto già a gennaio prima di andare via in prestito e che lui ha voluto non prendere in considerazione fino al termine della stagione, le condizioni poi inevitabilmente cambieranno così come le riflessioni da ambo le parti in causa. Nel mercato invernale, Moise era stato ad un passo dall'Atletico Madrid, prima poi che la trattativa saltasse.