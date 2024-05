Juventus-Chiesa, le ultime sul rinnovo

La Juventus deve risolvere il nodo legato al futuro di Federico Chiesa. L'esterno d'attacco classe '97 ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e sta valutando il suo futuro. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i dirigenti della Juventus e l'agente del giocatore Fali Ramadani, se le parti non dovessero avvicinarsi tra richiesta e offerta non è escluso che il giocatore possa lasciare la Juve in estate, scrive calciomercato.com.L'idea della dirigenza è comunque quella di prolungare il contratto di Chiesa almeno fino al 2026 per avere più forza anche in un'eventuale trattativa. La Juve è pronta ad andare incontro alle richieste del giocatore ma senza sforare il budget previsto per gli stipendi. Sul futuro di Chiesa peserà anche il giudizio di Thiago Motta, che, si legge, non si opporrebbe a una cessione se la società dovesse decidere di farlo partire.