In queste settimane è tornato al centro delle vicende in casa Juve il futuro di Massimiliano Allegri. In un mese, scrive calciomercato.com, si è passati dai rumors su un rinnovo quasi fatto alle voci ricorrenti sugli eventuali sostituti del tecnico livornese, con Thiago Motta in cima alle preferenze di Cristiano Giuntoli e della dirigenza bianconera. In mezzo, il pensiero forte della proprietà, rappresentata da John Elkann, grata ad Allegri per come ha gestito sotto tanti aspetti l'annus horribilis 2022-23 e intenzionata a non esonerare il tecnico dei cinque scudetti nel periodo 2014-19. Deve essere lui, nel caso, a fare la prima mossa. Solo che in attesa di questa mossa, o di un incontro chiarificatore sul futuro, la squadra vive da un mese con un allenatore che a giugno sarà a un anno dalla scadenza e sul cui futuro non ci sono certezze assolute, in un senso o in un altro.