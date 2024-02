Juve, Giuntoli su Allegri

Juve, le parole di Allegri sul suo futuro

Sono le due domande - strettamente collegate tra di loro ma anche ad altre dal tono simile - che continuano a porsi i tifosi bianconeri riflettendo su Massimiliano, il cui futuro è un tema di discussione più caldo ogni giorno che passa.In questo senso le parole di Cristianosembrano lasciare pochi dubbi: "La Juventus ha iniziato tre anni fa un progetto con i giovani e c'è un incremento nei dati dei ragazzi fra i 20 e i 24 anni formati da noi.A tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro e discutere del nostro futuro insieme".Dello stesso tenore, ovviamente, la replica a distanza del tecnico: "Sono contento, siamo in sintonia su tutto. Ora pensiamo alla Champions,. Sono felice, abbiamo continuato un rapporto che proseguiva dagli anni con il presidente che c'era prima. Poi la società valuterà".Ecco, valuterà. Inevitabile, infatti, che alla Continassa si porti avanti qualche riflessione, mentre l'obiettivo stagionale da raggiungere a ogni costo rimane l'accesso alla prossima. "Un calcio convincente sarebbe preferibile, certo, ma la sostanza è quello che interessa", scrivono i colleghi di Calciomercato.com. "E anche in una fase che vede la Juve molto meno convincente di qualche settimana fa, anzi che può preoccupare sotto diversi punto di vista,Da valutare, a tempo debito".