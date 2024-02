Quale futuro per l'allenatore della Juventus? Massimiliano Allegri e i rappresentanti dirigenziali della Juventus, scrive calciomercato.com, si sono dati appuntamento alla prossima primavera, magari in concomitanza con la sosta per le nazionali che arriverà dopo il turno di Serie A del 17 marzo, quando il quadro sarà più chiaro e quando si comincerà ad affrontare concretamente la programmazione dell’annata sportiva che verrà. Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025; al momento gli scenari sul suo futuro restano aperti, non è ancora il tempo per prendere decisioni, da una parte e dall'altra.