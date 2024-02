Juventus, cosa filtra sul futuro di Allegri

Allegri-Juve, rinnovo decisivo

La serata diera iniziata con gli applausi e la celebrazione per le 405 panchine alla guida della Juventus, traguardo raggiunto solo da Marcello Lippi e Giovanni Trapattoni. A questo però si sono affiancate le parole nel pre partita di Cristiano Giuntoli, che ha confermato la volontà del club di proseguire con Allegri, anche se con delleDue ore dopo, al triplice fischio di Juventus-Udinese, quegli applausi, si sono trasformati in fischi, almeno di una parte dell'Allianz Stadiumi, mentreE ora che succede con Allegri?Nonostante gli ultimi risultati, la Juve è pienamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione: ovvero valorizzare l'organico imbottito di giovani e soprattutto qualificarsi in Champions League, missione che rimane vicina anche dopo queste settimane. Come riferisce calciomercato.com però, per progettare serve chiarezza e la presenza di Allegri o quella di un nuovo allenatore può cambiare sensibilmente strategie e scelte dei giocatori anche sul mercato. Salvo sorprese, non all'orizzonte, decide ancora Allegri. Lainfatti, intesa come proprietà ancor più che come dirigenza, non lo manderà via in caso di qualificazione Champions.Da considerare in questo senso, sia i costi sul prossimo anno di contratto che rimangono pesanti, sia la fiducia di Jhonche lo ritiene ancora il miglior allenatore possibile per c'entrare gli obiettivi. C'è però appunto un aspetto cruciale della vicenda; la Juve difficilmente inizia con un allenatore in scadenza. E allora entra in scena il tema del rinnovo, che verrebbe preso in considerazione solo nel caso in cui ci fosse unione di intenti a lunga scadenza sotto ogni punto di vista (tecnico-progettuale, ma anche economico). Senza l'accordo per i prossimi anni allora, potrebbe essere proprio Allegri a fare un passo di lato chiudendo il suo secondo ciclo alla Juve. La partita è aperta e si giocherà comunque ben prima di fine campionato.