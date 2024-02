Arthur: il riscatto è a rischio: un problema per la Juve

. Dopo una bella prima di stagione, oggi il brasiliano appare in evidente difficoltà. Non gioca 90 minuti filati dallo scorso dicembre quando la Fiorentina pareggiò con la Roma all’Olimpico e da allora il centrocampista non è mai riuscito a giocare una partita intera, fra sostituzioni e partenze dalla panchina, per via di una condizione fisica non ottimale che lo ha costretto ad allenarsi con il contagocce. E i tanti problemi fisici che hanno costellato la sua carriera sono tornati a farsi sentire.Qualcosa che può influire anche sul suo futuro, perché resta da capire che cosa ne sarà di Arthur a fine stagione. Il ragazzo è in prestito alla Fiorentina dalla Juventus con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Una cifra importante così come quella che percepisce d’ingaggio.