Giovanni Sartori, dopo Chievo Verona e Atalanta, ora i miracoli li sta facendo al Bologna. Una capacità innata di individuare un talento e prenderlo subito, come fatto con Lewis. Giocatore che sta maturando partita dopo partita grazie alla guida di Thiago Motta candidandosi a diventare un ambitissimo uomo mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Determinante e forte, è entrato anche nel mirino della Juventus, che ha avuto un confronto con l’agente del classe 1999 nel quale è stato confermato un gradimento totale. L’idea per lui di rimanere in Serie A di certo è una opzione concreta considerando le richieste anche se il sogno resta la Premier League.