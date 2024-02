Non è un momento facile per Federico Chiesa, tra i problemi fisici e le voci sul rinnovo con la Juve. Di questo parla calciomercato.com, che riferisce come i sempre più frequenti acciacchi di natura fisica (che preoccupano l’ambiente bianconero), la stagione vissuta da comprimario di un’ottima Juventus in orbita Scudetto (viste le sole 6 reti e 2 assist in 19 presenze in campionato) e quel rinnovo che continua a non arrivare sono tutti indizi che possono allontanare Chiesa da Torino. L'attaccante italiano ha il contratto in scadenza nel 2025.