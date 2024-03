JUVENTUS, COSI' FEDERICO CHIESA PUO' RINNOVARE

Laora vuole vedere all'opera il vero Federico. Quello visto all'inizio della stagione, dotato di ottima abilità di dribbling e di una velocità disarmante per gli avversari. Con l'obiettivo di scrollarsi di dosso la negatività in un attacco oggi già orfano di Dusan Vlahovic ed Arek Milik (uno squalificato, l'altro infortunato). Fino ad ora però sul rinnovo di contratto di Federico Chiesa c'era una situazione apparentemente incerta. Ora però il nodo sembra si stia sciogliendo, come riferisce Calciomercato.com.Cristianoe la dirigenza sono sempre più orientati ad accelerare i discorsi con, agente di Chiesa. Anticipandoli addirittura ad inizio aprile, quindi tra pochi giorni. Le? Nessun aumento dell'ingaggio attuale di 5 milioni.svendere il giocatore in estate in quanto in scadenza e addirittura perderlo a zero. L'ipotesi di un rinnovo ponte per una stagione ora si fa sempre più largo.