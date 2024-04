Chiesa-Juventus, il punto sul rinnovo

Continua a tenere banco in casa Juve il futuro di Federico Chiesa, il cui contratto scadrà nel 2025. Senza accordo sul prolungamento, questa sarà l'ultima estate in cui si potrà monetizzare da un suo addio per evitare di perderlo a parametro zero l'estate prossima.A differenza di Vlahovic, per ora le parti sono ancora lontane da trovare un'intesa, come riferisce calciomercato.com. Le voci sul Liverpool non si sono mai placate e se dovesse partire non sarà solo uno, bensì due, il numero di esterni da acquistare sul mercato. La permanenza o l'addio di Chiesa quindi sarà determinante per le strategie della Juve.