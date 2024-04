Non è stata una prestazione negativa per Federico Chiesa, tra i pochi ad accendersi e ad accendere la Juventus. A far discutere però è stato il cambio al minuto 64 e la reazione del giocatore. Come scrive calciomercato.com, il cambio, con relativo muso lungo, ha gettato l'ombra che non t'aspetti sul suo match. Non tanto per la scelta fatta da Allegri - nessuna novità, quell'abbraccio forzato è ritornello di ogni weekend -, quanto stavolta per la reazione dell'esternocome invece era sembrato sempre più naturale. Cosa vuol dire? Tutto e niente. Che l'attesa logora chi ha ancora da decidere il proprio futuro.