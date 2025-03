CM - Fabio Paratici a cena con Massimiliano Allegri: possono tornare insieme in Serie A

Fabio Paratici può tornare?

Allegri a cena con Paratici, di cosa hanno parlato?

. O forse meglio parlare di cicli. Fabioe Massimilianopossono tornare in Serie A e sì, potrebbero anche farlo insieme. Infatti, in casa Milan l'avventura di Sergio Conceicao sembra essere alle battute finali, come riportato poco fa da Calciomercato.com. Conceicao con buone probabilità non sarà confermato alla guida dei rossoneri e la dirigenza si sta muovendo già ora per l'allenatore della prossima stagione, non solo, anche per il direttore sportivo.Sono tre i nomi sul tavolo del Milan per il ruolo di ds. Tony D'Amico, Igli Tare e Fabio Paratici, da loro potrebbe partire il nuovo Milan. La prima mossa di uno di loro tre dovrebbe essere la scelta del nuovo allenatore. Proprio in questa ottica una settimana fa c'è stata una cena tra Massimiliano Allegri e Fabio Paratici. Un nome accostato alla panchina rossonera nelle prossime settimane.Il menù della serata è stato la soluzione di alcune incomprensioni passate, a oggi tra i due c'è una buona sintonia e tra gli argomenti potrebbe esserci stato anche il Milan del futuro. Nelle scorse settimane Paratici ha già avuto un paio di incontri con Ibrahimovic e Cardinale, non si è ancora visto con Furlani ma da parte dell'ex dirigente della Juventus c'è apertura massima a trasferirsi al Milan.





