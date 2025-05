CM - Endrick alla Juventus? Prese informazioni approfondite, la situazione

GETTY



Endrick alla Juventus? La situazione

Cambiare aria per trovare spazio, questo potrebbe essere lo scenario peril talento acquistato dal Real Madrid per 50 milioni di euro. L'attaccante classe 2006 è alla prima stagione in Europa, con la maglia di blancos. Endrick ha faticato a trovare spazio considerando la grande concorrenza che ha nel Real Madrid e per questo motivo, nonostante la grande fiducia che il club spagnolo ha nei suoi confronti, potrebbe essere ceduto. Non però un addio definitivo ma solo in prestito. E attenzione alla Juventus che potrebbe sfruttare questa occasione di mercato.

Nel futuro del 18 enne attaccante potrebbe esserci l’Italia: la Juventus, riferisce calciomercato.com, ha preso informazioni approfondite nei giorni scorsi e sta valutando anche un’acquisizione a titolo temporaneo. La sensazione è che si capirà qualcosa in più già nel corso di questa settimana. Endrick, si legge, è stato proposto da intermediari anche a Moncada per il Milan, al Como e al Napoli neo campione d’Italia. Insomma, diversi club si stanno muovendo. La Juve però sarebbe la squadra che sta valutando più seriamente questa possibilità.