CM - Ederson e Lookman nel futuro della Juventus

Il primo posto è lì, distante solo tre punti. Per l'Atalanta, lo scudetto non è più un semplice sogno, ma un obiettivo concreto, mai così alla portata come quest'anno. Solo dopo si penserà all'estate e al mercato, con la consapevolezza che fuori da Zingonia c'è già grande interesse per i gioielli valorizzati da Gasperini: da Ederson a Lookman, passando per Carnesecchi e altri talenti. Tra i club attenti alla situazione c’è la Juventus, che segue da vicino soprattutto i primi due, pronta a cogliere l’occasione giusta per inserirsi. Domani sera, alle 20.45, l'Allianz Stadium sarà il teatro dello scontro tra le due squadre, un'opportunità per i bianconeri anche per tastare il terreno in ottica mercato.Nell'ultima sessione estiva, Atalanta e Juventus hanno chiuso l'operazione Koopmeiners per un totale di 60,7 milioni. Le valutazioni di Ederson e Lookman non sono molto distanti da quella cifra: entrambi vengono stimati tra i 50 e i 60 milioni di euro. Giuntoli ha già preso nota delle richieste del club bergamasco e riflette sulle mosse da compiere nei prossimi mesi. Entrambi sono elementi chiave nello scacchiere di Gasperini, ma fuori dal campo le loro situazioni contrattuali sono differenti.Il brasiliano ha un contratto con l'Atalanta in scadenza nel giugno 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il club ha provato ad avviare le trattative per un rinnovo, ma il giocatore e il suo entourage stanno prendendo tempo, tanto che alcune chiamate dei dirigenti sono rimaste senza risposta. In passato, il Manchester United aveva sondato il terreno, senza però approfondire i contatti. Anche in Inghilterra ci sono altre società interessate, così come il Barcellona, che osserva con attenzione. La Juventus studia la situazione, consapevole che la concorrenza sarà elevata.Ademola Lookman aveva ottenuto una promessa dal club: "In estate ti cederemo al miglior offerente". Tuttavia, la cessione di Koopmeiners ha spinto l’Atalanta a trattenere il nigeriano, una decisione che il giocatore non ha preso bene. Il PSG si era fatto avanti, trovando un accordo di massima con Lookman, ma la Dea ha bloccato tutto, lasciando l’esterno deluso. La prossima estate, però, il giocatore potrebbe forzare la mano per ottenere la cessione. La Juventus lo ha già inserito nella lista dei profili da seguire, al pari di Ederson, e continuerà a monitorarli con attenzione, a partire dalla sfida di domani.