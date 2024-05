Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, salvo offerte che ad oggi all'orizzonte non si palesano Dusanha una valutazione di mercato e un ingaggio così alto che è difficile pensare a un suo addio allain estate., qualora prendesse posto sulla panchina bianconera, dovrebbe quindi per forza di cose gestirlo e farlo giocare, anche se per caratteristiche il serbo è molto simile a quel Markoche lui sacrificò a Bologna per Joshua. È un patrimonio che non si può sprecare e, perché no, se arrivasse anche lo stesso olandese i due potrebbero giocare insieme in un 4-4-2 più classico.