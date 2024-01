La cessione disi rivela proficua anche per la. Quando il difensore è stato venduto in via definitiva al Genoa per 5,5 milioni in estate, i bianconeri hanno mantenuto una percentuale sulla plusvalenza, pari al 20%. Questa clausola implica che il Genoa dovrà versare alla Juventus il 20% della differenza economica nel momento in cui cederà il giocatore.Nell'ultima notte, il giocatore ha accettato l'offerta del Tottenham, che, considerando parte fissa e bonus, ha superato di poco i 30 milioni di euro, aggiungendo anche il prestito di Spence, terzino destro classe 2000. Si stima che la parte fissa dell'offerta sia di 20 milioni di euro, permettendo al Genoa di registrare una plusvalenza di 14,5 milioni. Di conseguenza, alla Juventus spetteranno 2,9 milioni di euro dalla transazione complessiva.