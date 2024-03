ZERO MINUTI



PIU' SPAZIO

Negli ultimi due mesi sono crollate tutte le certezze in casa, compreso quello che da sempre è definito il punto di forza delle squadre di Allegri: la difesa. La squadra bianconera ha incassato più dei gol subiti nel girone di andata, contando che mancanco ancora 10 giornate al termine della stagione. Numeri che fanno, inevitabilmente, riflettere in tutto l'ambiente, che ora si interroga come intervenire nell'immediato per cercare di tappare qualche buco.Una soluzione potrebbe ricadere sul portoghese, che da quando è arrivato non è sceso in campo. La sua ultima gara ufficiale al 4 marzo 2023 con la maglia del Lille, prima di incappare nello sfortunato infortunio che lo ha tenuto lontanto dal terreno di gioco per diverso tempo. Ecco che dunque, potrebbe essere questo il momento opportuno per il suo debutto, anche se dalle parti della Continassa sembrano avere idee differenti.Già, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad unal termine della stagione, con l'obiettivo di riaverlo pronto per prendersi un posto nella difesa della Vecchia Signora.