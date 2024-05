L'idea della Juventus con Di Gregorio



Cosa cambia per Szczesny?

La Juventus sta pianificando il futuro sul fronte dell'allenatore e del mercato estivo, conche resta in pole position per il dopo Allegri dopo aver raggiunto un accordo verbale in precedenza.Nel frattempo, come racconta Calciomercato.com, Cristianosi sta muovendo per rinforzare la squadra, concentrandosi inizialmente sul reparto dei portieri. Ci sono stati contatti con il Monza per l'acquisizione di Di Gregorio, titolare nella squadra di Palladino e uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione.L'idea della Juventus è quella di portarecomediper un anno, preparandolo poi per diventare titolare nella stagione 2025/26. Questo piano non contempla la permanenza di Perin a Torino anche nella prossima stagione.Se la Juve dovesse concludere l'affare perdovrà trovare una nuova destinazione, e potrebbe essere considerato come una delle contropartite per ridurre i costi.Per quanto riguarda il futuro di, sia lui chehanno contratti in scadenza a giugno 2025. Tuttavia, le loro situazioni verranno gestite in modi diversi: per Szczesny sono stati avviati contatti per un rinnovo contrattuale con un ingaggio spalmato su più anni, ma una trattativa concreta non è ancora iniziata.Se Di Gregorio dovesse arrivare, Szczesny dovrebbe rimanere titolare per un anno prima di lasciare la Juventus a parametro zero. Questa è attualmente l'idea della Juve, che continua a lavorare per assicurarsi il portiere del Monza.