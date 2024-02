Huijsen alla Roma: le possibilità di permanenza



Huijsen alla Roma: la possibile offerta

Deanha rapidamente conquistato il cuore della Roma, sia della tifoseria che dello staff tecnico, grazie alle sue straordinarie qualità calcistiche, impressionando anche figure di spicco come De Rossi con la sua visione di gioco, la qualità di impostazione e la capacità di anticipare l'avversario. Ne scrive Calciomercato.com.Tuttavia, c'è un piccolo problema:, che ha concesso il prestito senza diritto di riscatto. La Roma, desiderosa di trattenere il giovane talento, sta considerando l'idea di proporre il rinnovo del prestito del suo cartellino alla Juventus. Tuttavia, questo potrebbe non essere facile, considerando che a Torino ci sono già voci di offerte provenienti dall'estero di un certo livello.Nonostante le difficoltà, la Roma è determinata a provare, sperando nella volontà della Juventus di valorizzare ulteriormente il giovane difensore, che a Roma troverebbe più spazio rispetto alla situazione attuale a Torino. Huijsen stesso sembra essere a suo agio nella capitale e ha dichiarato di essere aperto a qualsiasi futuro nel mondo del calcio.Per convincere la Juventus, la Roma potrebbe dover offrire. Tuttavia, prima di intraprendere qualsiasi trattativa, sarà necessaria la nomina del nuovo direttore sportivo e la valutazione di diverse situazioni, tra cui la posizione di altri giocatori come Smalling e il futuro di Kumbulla.Anche all'estero, le prestazioni di Huijsen non sono passate inosservate, con club come Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia che hanno messo gli occhi sul giovane talento olandese. Dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno alla Juventus, ma è difficile immaginare che il club bianconero ascolti offerte inferiori ai 30 milioni di euro per il giocatore, considerando il suo potenziale e il crescente interesse che suscita.