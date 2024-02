Il futuro di Huijsen

Nel bene e nel male, ieri sera i riflettori si sono accesi tutti su di lui: prima un gol straordinario (e decisamente raro per un difensore), poi un'esultanza provocatoria che gli è costata un giallo e la sostituzione durante la pausa. Deancontinua a stupire alla, una realtà non facile dove si è inserito molto meglio delle aspettative dimostrando in poco tempo una crescita evidente.La rete di poche ore fa, inoltre, ha rappresentato un piccolo record personale per l'olandese, che è diventato uno dei soli due difensori, con Lenydel Lilla, nati a partire dal 2005 con almeno due centri nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.Con i giallorossi sono già otto le presenze in questa seconda metà di stagione e il dato - come spiega Calciomercato.com - va tenuto monitorato perché negli accordi con laper il- secco a tutti gli effetti - ci sono cifre variabili. La quota iniziale è di, che però può scendere fino a 400mila qualora Huijsen giocasse almeno 10 partite (e la sensazione è che le due restanti arriveranno presto). La Roma è molto contenta del suo impatto sulla squadra, che in estate sarà ridisegnata molto a livello difensivo. Uno come Dean sarebbe quindi il profilo ideale da mantenere in rosa, così come lo è per la Juventus del prossimo futuro. Il progetto bianconero prevede che il classe 2005 diventi un pilastro della rosa, pertanto è esclusa la possibilità di un altro prestito. E la valutazione del suo cartellino è almeno di, senza sconti per nessuno.