De Zerbi torna in Italia? Lo scenario e la posizione della Juventus

Alla prima stagione sulla panchina delha convinto tutti. Nonostante il pesante ko contro il PSG che, di fatto, consegna la Ligue 1 alla squadra di Luis Enrique, il secondo posto in classifica rilancia le quotazioni di un OM che sotto la guida del tecnico italiano ha ritrovato nuova linfa.Dopo le esperienze, brillanti, alla guida di Shakhtar e Brighton, l'allenatore bresciano si sta facendo apprezzare anche in Francia per il suo calcio propositivo e arrembante. Nel corso di questa annata, il Marsiglia ha costruito una squadra di grande spessore, impreziosita dagl innesti di Greenwood, Rabiot, Højbjerg, Bennacer e Dedic.

Quando scade il contratto di De Zerbi col Marsiglia

La posizione della Juventus

In pochi mesi, De Zerbi che dopo i titoli in Ucraina e l'aver portato il Brighton in Europa, ha saputo lasciare la propria impronta anche al Marsiglia, dove si trova benissimo. L'allenatore italiano, di recente, ha però manifestato una certa insofferenza nei confronti del sistema calcio francese. Parole che quindi, in ottica mercato, potrebbero aprire a diversi scenari: magari proprio ad un ritorno in Italia?De Zerbi, alla sua prima stagione alla guida del Marsiglia dopo l'esperienza al Brighton, ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni che durerà fino al 30 giugno 2027.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’interesse della Juventus non si è ancora manifestato in maniera concreta. Alla Juventus però il tecnico bresciano difficilmente direbbe di no anche se la sua priorità resta il Marsiglia. Roberto rispetta il club, la sua storia, il progetto e i tifosi. Meno il campionato francese e alcune sue dinamiche.. C'è poi il Milan, il club del suo cuore e una sfida che accetterebbe con entusiasmo, ma allo stato attuale c’è solo un gradimento totale di parte della dirigenza. La scelta del nuovo allenatore rossonero dipenderà dalla volontà del prossimo direttore sportivo.