CM - De Laurentiis vuole convincere Conte a rimanere al Napoli: ecco come

Getty/Calciomercato

Napoli-Conte, De Laurentiis proverà a convincerlo

Nonostante le tante dichiarazioni polemiche di Antonio Conte negli ultimi giorni e i messaggi rivolti anche alla società, non è detto che il tecnico lasci il Napoli a fine stagione. Conte ha ancora un contratto fino al 2027 e a fine stagione le parti si incontreranno per tracciare la strada e capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme il lavoro iniziato l'estate scorsa.La partita a scacchi sul futuro di Conte la deve giocare Aurelio De Laurentiis, a fine stagione è previsto un faccia a faccia e le richieste saranno due come riporta calciomercato.com: un mercato numericamente importante e di qualità oltre al nuovo centro sportivo, altro tema su cui il tecnico batte da inizio della sua avventura al Napoli.

Nella prossima stagione, si legge, il tecnico vuole essere competitivo sia in Serie A che in Champions League e per riuscirvi serviranno almeno 5/6 acquisti. Tre di questi sono considerati assolutamente prioritari. Manna e De Laurentiis al lavoro per convincere Conte, la linea è tracciata.