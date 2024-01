Un accordo virtualmente concluso, ma ancora in attesa di una definizione formale, sta generando crescente tensione a sei giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Sembrava tutto pronto per la cessione in prestito di Moisedallaall', con accordi definiti tra tutte e tre le parti coinvolte e solo dettagli logistici da sistemare. Tuttavia, l'approvazione per la partenza del talentuoso classe 2000 verso la Spagna è bloccata dall'attesa conclusione della cessione di Angel Correa all'Al Ittihad in Arabia Saudita. Questo rallentamento sta causando un effetto domino sull'intero affare Kean.