Getty

CM - Contatto diretto tra la Juventus e Massara: la novità

3 ore fa

3

Oltre all'allenatore la Juventus è alla ricerca di ulteriori innesti in dirigenza. Non ci sarà solo l'addio di Giuntoli e l'arrivo di Comolli infatti; il club bianconero è intenzionato a portare alla Continassa altri elementi per rafforzare l'area sportiva. Oltre al ritorno di Matteo Tognozzi, la Juventus vuole anche un direttore sportivo. Ci sono novità che riguardano Frederic Massara.



Nei giorni scorsi, riporta calciomercato.com, è andato in scena un contatto diretto con l’ex direttore sportivo del Milan Frederic Massara, libero sul mercato dopo il recente addio al Rennes. Nonostante la stima reciproca questa è una pista destinata a non accendersi. Massara è da tempo uno dei profili accostati alla Juventus anche se stando alle ultime notizie non dovrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo. In lista c'è Diego Lopez, giovane dirigente che ha lasciato il Lens nei giorni scorsi.