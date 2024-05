Lasi trova di fronte a decisioni cruciali per quanto riguarda i rinnovi contrattuali e la gestione del mercato dei trasferimenti. Oltre alle trattative in corso per rinnovare il contratto di Rabiot, ci sono altri casi spinosi che richiedono attenzione immediata.Federicoe Dusansono due giocatori chiave per la squadra, entrambi con contratti che scadono in tempi diversi. Chiesa, con il suo talento e la sua versatilità tattica, è fondamentale per le strategie di gioco che coinvolgono il modulo 4-3-3. D'altra parte, Vlahovic rappresenta una forza devastante in attacco e il club sarà determinato a garantirsi il suo contributo per il futuro. Ne scrive Calciomercato.com.