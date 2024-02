Si concretizzano sempre più le voci che vorrebbero un Chiesa distante dalla Juve: la trattativa per il rinnovo, tra un motivo e l'altro, è ancora lontana dal potersi definire vicina a una fumata bianca, riferisce calciomercato.com. Saranno mesi decisivi quindi perché senza accordo per un nuovo contratto, la dirigenza bianconera valuterà la cessione in estate. Alla Continassa infatti si vuole evitare in tutti i modi di perdere il giocatore a zero, o comunque arrivare troppo vicini alla scadenza del contratto. Intanto, per quanto riguarda il campo, Federico si contende un posto da titolare con Kenan Yildiz contro il Verona.