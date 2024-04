JUVENTUS; OCCHI SU CARNESECCHI: IL PREZZO

Se la Fiorentina ha vinto soltanto per 1-0 la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'grandi meriti vanno a Marco. L'estremo difensore infatti è stato protagonista con interventi decisivi, tenendo a galla le speranze di finale dei nerazzurri di Bergamo. Così Carnesecchi si èL'estremo difensore come ormai noto è un osservato speciale della Juventus.A febbraio l'estremo difensorema non è da escludere che questa sia la sua ultima stagione a Bergamo. Sono arrivate diversecome riferisce Calciomercato.com ma è la Juventus ad aver mostrato maggiore interesse. Carnesecchi è considerato da Giuntoli come il profilo ideale per difendere i pali bianconeri nel futuro. Non c'è una trattativa in quanto i nerazzurri lo valutanotroppi per i bianconeri. Tutto però è ancora aperto.