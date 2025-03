CM - Cambiaso verso la Premier League: pronta l'offerta del City

L'operazione riscatto per Cambiaso

Cambiaso verso la Premier

Il clima in casaè teso dopo la forte contestazione avvenuta ieri sera da parte del tifo organizzato. Tuttavia, non tutto è da dimenticare nel percorso della squadra in questa stagione, poiché ci sono alcuni aspetti positivi sui quali vale la pena puntare anche per il futuro. Un nome su tutti? Il difensore franceseNella prima parte della stagione, Pierreha messo in mostra prestazioni di altissimo livello, sia in Serie A che in Champions League, risultando spesso uno dei migliori in campo. La notizia che circolava da tempo ora ha trovato conferma: Cristianoha comunicato all'agente del classe 2000 che eserciterà la clausola per l’acquisto definitivo del giocatore. Il Milan può essere soddisfatto, poiché incasserà 14 milioni di euro, dopo i 3,5 milioni già ricevuti lo scorso estate per il prestito oneroso.Mentre Pierresembra destinato a restare in bianconero, Andreapotrebbe invece cambiare maglia la prossima estate. Il Manchester City è molto interessato al difensore italiano, con Pep Guardiola che spinge per averlo a disposizione. Secondo alcune fonti britanniche, i Citizens sarebbero pronti a presentare un'offerta di 62 milioni di euro, dopo aver già tentato di acquistarlo nella scorsa finestra di mercato invernale. Per Cambiaso, il club inglese ha in mente un contratto pluriennale da 6 milioni di euro a stagione.