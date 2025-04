Getty Images



City, l'offerta per Cambiaso

Poco fa ha parlato l'agente del terzino classe 2000 della Juventus Andreadel futuro del suo assistito ( QUI le dichiarazioni dell'agente). In realtà stando a quanto riferisce Calciomercato.com il Manchester City non vorrebbe abbandonare la pista che porterebbe a Manchester ed in Premier League l'esterno della Vecchia Signora.La sensazione è che l'offerta sarà di circa 60 milioni di euro, la prima presentata, la Juventus dal canto suo vorrebbe valutare la cessione per circa 80 milioni. La sensazione è che si possa arrivare alla chiusura.