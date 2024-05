Massimo Callegari su calciomercato.com commenta la situazione di Allegri: "Massimiliano Allegri è finito accerchiato sulla sua panchina dalla moltitudine di nemici, molti reali e altri presunti/immaginari. Stritolato dalla pressione, è crollato sul traguardo, Ha mancato di rispetto agli arbitri, ai giornalisti e ai suoi dirigenti, come era già accaduto almeno un’altra volta a inizio stagione, con un altro dirigente importante e davanti a membri dello staff tecnico. Non ha insomma onorato l’immagine del suo club, di cui pure per mesi è stato ombrello e parafulmine, più gestore che allenatore, nel senso buono e non dispregiativo della definizione. È passato dalla ragione (sul campo) al torto (fuori, durante e dopo). Aveva vinto, ma è riuscito a perdere. "