Le trattative per portarealsono in corso e c'è ottimismo per chiudere l'affare tra i 25 e i 30 milioni di euro. Questa prospettiva ha spinto il Genoa a cercare un sostituto per il difensore romeno, e tra i nomi considerati c'è Marco, classe '99, attualmente titolare nel Como e destinato al riscatto dal Südtirol. La dirigenza sta esaminando il profilo di Curto e valuterà la possibilità di effettuare un'offerta nelle prossime settimane.Inoltre, secondo quanto riporta calciomercato.com, ilsta ponderando l'idea di riportare in Italia Leonardo, attualmente al Union Berlino dopo un semestre in Germania. Bonucci desidera un ritorno in Italia, con l'obiettivo di giocare con continuità in vista dell'Europeo. Spalletti ha comunicato che, se Bonucci troverà una squadra per ottenere tale continuità, sarà preso in considerazione. Il Genoa sta seriamente considerando questa possibilità, e Bonucci sarebbe disposto a ridurre il suo ingaggio per garantirsi un posto da titolare. Al momento, questa è solo un'idea, ma potrebbe prendere forma se si raggiungerà un accordo definitivo per la cessione di Dragusin.