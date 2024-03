Lasta tenendo d'occhio un possibile colpo a zero nel mercato dei trasferimenti: ha avviato una trattativa con i rappresentanti del 25enne difensore inglese,. Il capitano delsembra sempre più incline a lasciare il club a giugno, quando il suo contratto naturale giunge al termine, e l'interesse del club bianconero ha suscitato l'attenzione del versatile difensore, che può anche giocare come terzino. Questa situazione non è sfuggita al Milan, che anch'esso ha dimostrato interesse per Kelly. È una pista che merita di essere seguita attentamente, poiché il giocatore sembra incline a sposare la causa bianconera, ma la sua scelta finale rimane ancora incerta. Lo riporta calciomercato.com.