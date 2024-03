Di Gregorio Juve, la situazione

Samirvisita vari campi di calcio per valutare alcuni portieri monitorati dall'Inter per il futuro. Oggi, si trovava all'U-Power Stadium di Monza per seguire la performance di Michele Di Gregorio contro la Roma, come riporta calciomercato.com. Di Gregorio, classe 1997 e prodotto del settore giovanile dell'Inter, è attualmente sotto contratto con il Monza fino a giugno 2027. Il club l'ha acquisito definitivamente per 4,15 milioni di euro dopo un prestito biennale dall'Inter nel 2020. Ora, il suo valore è stimato intorno ai 20 milioni di euro. Per facilitare la transazione, Galliani è aperto a considerare una contropartita tecnica, come il trequartista Gaetano Oristanio (nato nel 2002), attualmente in prestito al Cagliari.Laha manifestato interesse per, proponendo giocatori più "pronti" in cambio, come Kean, Iling-junior, Miretti o Nicolussi Caviglia. Altrimenti, i bianconeri continuano a monitorare Marco Carnesecchi (nato nel 2000) dell'Atalanta, che ha recentemente esteso il suo contratto fino a giugno 2028.