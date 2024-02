Negli ultimi tempi, laha mantenuto attivi i rapporti con l'Atalanta, evidenziando un interesse costante versocome principale obiettivo per la sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, la Dea ha chiarito che non è sotto pressione finanziaria e che cederà l'olandese solamente di fronte a un'offerta al di sopra dei, sottolineando la propria posizione ferma sul valore del giocatore.Questo pone la Vecchia Signora di fronte a una decisione cruciale, poiché dovrà valutare attentamente la situazione e pianificare la sua prossima mossa. La sfida per la Juventus sarà trovare un equilibrio tra le proprie ambizioni sul mercato e il rispetto dei parametri finanziari, cercando di convincere l'Atalanta con un'offerta che soddisfi entrambe le parti coinvolte.