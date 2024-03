Hojbjerg Juve, la situazione

e l’Italia, un matrimonio che s’ha da fare. Il centrocampista danese delè stato nel mirino sia dellache delnella scorsa finestra di calciomercato. La scelta di affidare i propri interessi professionali all’agente Luca Puccinelli della USG Italy appare come un segnale chiaro di come ci sia la volontà di concretizzare il trasferimento in serie A nella prossima stagione, come riporta calciomercato.com.Højbjerg alla Juventus dipende da Allegri: il tecnico livornese lo aveva richiesto espressamente a gennaio. Al momento però sembrano in ribasso le quotazioni di una conferma nella prossima stagione. Resta vivo l’interesse del Napoli, una pista che il nuovo agente Puccinelli potrebbe riaprire nei prossimi mesi. Emile vuole l’Italia, i tempi sembrano essere maturi questa volta.