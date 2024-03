Laprosegue nei colloqui con l'Atalanta per garantirsi l'acquisizione di Teun, che rappresenta il principale obiettivo di mercato per il prossimo giugno. Un aspetto da non sottovalutare è l'ipotesi che coinvolge Fabiocome possibile contropartita nell'affare, mediante la formula del prestito. Miretti, centrocampista bianconero, sembra suscitare l'interesse della Dea e potrebbe trarre vantaggio dall'opportunità di godere di più spazio di gioco e continuità in una squadra come l'Atalanta. Questo scambio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, consentendo alla Juventus di consolidare la propria rosa con l'acquisizione di Koopmeiners, mentre Miretti potrebbe trovare una nuova vetrina per esprimere il proprio talento e crescere come giocatore. La trattativa rimane aperta, con entrambi i club che valutano attentamente le possibili opzioni.